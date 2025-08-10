BENQI Liquid Staked AVAX প্রাইস (SAVAX)
BENQI Liquid Staked AVAX(SAVAX) বর্তমানে 30.03USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 386.51MUSD। SAVAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BENQI Liquid Staked AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1 ছিল।
গত 30 দিনে, BENQI Liquid Staked AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.4645120550 ছিল।
গত 60 দিনে, BENQI Liquid Staked AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.5725009320 ছিল।
গত 90 দিনে, BENQI Liquid Staked AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.319869084276848 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1.1
|+3.81%
|30 দিন
|$ +7.4645120550
|+24.86%
|60 দিন
|$ +3.5725009320
|+11.90%
|90 দিন
|$ +0.319869084276848
|+1.08%
BENQI Liquid Staked AVAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.56%
+3.81%
+17.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAVAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
