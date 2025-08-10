Staked Frax Ether প্রাইস (SFRXETH)
Staked Frax Ether(SFRXETH) বর্তমানে 4,797.37USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 354.18MUSD। SFRXETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SFRXETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SFRXETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Staked Frax Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +268.1 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked Frax Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,073.5504443050 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked Frax Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,503.1338193770 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked Frax Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,985.283877223407 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +268.1
|+5.92%
|30 দিন
|$ +2,073.5504443050
|+43.22%
|60 দিন
|$ +2,503.1338193770
|+52.18%
|90 দিন
|$ +1,985.283877223407
|+70.60%
Staked Frax Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.22%
+5.92%
+24.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
Staked Frax Ether (SFRXETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
