Jito Staked SOL প্রাইস (JITOSOL)
Jito Staked SOL(JITOSOL) বর্তমানে 222.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.76BUSD। JITOSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JITOSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JITOSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Jito Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.05 ছিল।
গত 30 দিনে, Jito Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +33.7372562450 ছিল।
গত 60 দিনে, Jito Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +29.2038747990 ছিল।
গত 90 দিনে, Jito Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.95269411742328 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +6.05
|+2.79%
|30 দিন
|$ +33.7372562450
|+15.13%
|60 দিন
|$ +29.2038747990
|+13.10%
|90 দিন
|$ +15.95269411742328
|+7.71%
Jito Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.38%
+2.79%
+16.64%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.
Jito Staked SOL (JITOSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JITOSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 JITOSOL থেকে VND
₫5,867,455.55
|1 JITOSOL থেকে AUD
A$341.1441
|1 JITOSOL থেকে GBP
￡164.9978
|1 JITOSOL থেকে EUR
€189.5245
|1 JITOSOL থেকে USD
$222.97
|1 JITOSOL থেকে MYR
RM945.3928
|1 JITOSOL থেকে TRY
₺9,068.1899
|1 JITOSOL থেকে JPY
¥32,776.59
|1 JITOSOL থেকে ARS
ARS$295,323.765
|1 JITOSOL থেকে RUB
₽17,835.3703
|1 JITOSOL থেকে INR
₹19,558.9284
|1 JITOSOL থেকে IDR
Rp3,596,289.8191
|1 JITOSOL থেকে KRW
₩309,678.5736
|1 JITOSOL থেকে PHP
₱12,653.5475
|1 JITOSOL থেকে EGP
￡E.10,822.9638
|1 JITOSOL থেকে BRL
R$1,210.7271
|1 JITOSOL থেকে CAD
C$305.4689
|1 JITOSOL থেকে BDT
৳27,055.1798
|1 JITOSOL থেকে NGN
₦341,454.0283
|1 JITOSOL থেকে UAH
₴9,210.8907
|1 JITOSOL থেকে VES
Bs28,540.16
|1 JITOSOL থেকে CLP
$215,389.02
|1 JITOSOL থেকে PKR
Rs63,180.7792
|1 JITOSOL থেকে KZT
₸120,327.9902
|1 JITOSOL থেকে THB
฿7,206.3904
|1 JITOSOL থেকে TWD
NT$6,666.803
|1 JITOSOL থেকে AED
د.إ818.2999
|1 JITOSOL থেকে CHF
Fr178.376
|1 JITOSOL থেকে HKD
HK$1,748.0848
|1 JITOSOL থেকে MAD
.د.م2,015.6488
|1 JITOSOL থেকে MXN
$4,140.5529
|1 JITOSOL থেকে PLN
zł811.6108
|1 JITOSOL থেকে RON
лв969.9195
|1 JITOSOL থেকে SEK
kr2,133.8229
|1 JITOSOL থেকে BGN
лв372.3599
|1 JITOSOL থেকে HUF
Ft75,658.1804
|1 JITOSOL থেকে CZK
Kč4,677.9106
|1 JITOSOL থেকে KWD
د.ك68.00585
|1 JITOSOL থেকে ILS
₪764.7871