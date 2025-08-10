METH সম্পর্কে আরও

Mantle Staked Ether (METH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,562.53
$4,562.53$4,562.53
+5.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Mantle Staked Ether (METH) এর প্রাইস

Mantle Staked Ether(METH) বর্তমানে 4,565.2USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.55BUSD। METH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Mantle Staked Ether এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.74%
Mantle Staked Ether এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
338.91K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ METH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। METH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Mantle Staked Ether (METH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Mantle Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +247.85 ছিল।
গত 30 দিনে, Mantle Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,345.4317606400 ছিল।
গত 60 দিনে, Mantle Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,483.7559510800 ছিল।
গত 90 দিনে, Mantle Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,897.2061069799162 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +247.85+5.74%
30 দিন$ +2,345.4317606400+51.38%
60 দিন$ +2,483.7559510800+54.41%
90 দিন$ +1,897.2061069799162+71.11%

Mantle Staked Ether (METH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Mantle Staked Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,283.86
$ 4,283.86$ 4,283.86

$ 4,561.71
$ 4,561.71$ 4,561.71

$ 4,729.53
$ 4,729.53$ 4,729.53

+0.57%

+5.74%

+25.74%

Mantle Staked Ether (METH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B

338.91K
338.91K 338.91K

Mantle Staked Ether (METH) কী?

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Mantle Staked Ether (METH) এর টোকেনোমিক্স

Mantle Staked Ether (METH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। METHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mantle Staked Ether (METH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

METH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 METH থেকে VND
120,133,238
1 METH থেকে AUD
A$6,984.756
1 METH থেকে GBP
3,378.248
1 METH থেকে EUR
3,880.42
1 METH থেকে USD
$4,565.2
1 METH থেকে MYR
RM19,356.448
1 METH থেকে TRY
185,666.684
1 METH থেকে JPY
¥671,084.4
1 METH থেকে ARS
ARS$6,046,607.4
1 METH থেকে RUB
365,170.348
1 METH থেকে INR
400,459.344
1 METH থেকে IDR
Rp73,632,247.756
1 METH থেকে KRW
6,340,514.976
1 METH থেকে PHP
259,075.1
1 METH থেকে EGP
￡E.221,594.808
1 METH থেকে BRL
R$24,789.036
1 METH থেকে CAD
C$6,254.324
1 METH থেকে BDT
553,941.368
1 METH থেকে NGN
6,991,101.628
1 METH থেকে UAH
188,588.412
1 METH থেকে VES
Bs584,345.6
1 METH থেকে CLP
$4,409,983.2
1 METH থেকে PKR
Rs1,293,595.072
1 METH থেকে KZT
2,463,655.832
1 METH থেকে THB
฿147,547.264
1 METH থেকে TWD
NT$136,499.48
1 METH থেকে AED
د.إ16,754.284
1 METH থেকে CHF
Fr3,652.16
1 METH থেকে HKD
HK$35,791.168
1 METH থেকে MAD
.د.م41,269.408
1 METH থেকে MXN
$84,775.764
1 METH থেকে PLN
16,617.328
1 METH থেকে RON
лв19,858.62
1 METH থেকে SEK
kr43,688.964
1 METH থেকে BGN
лв7,623.884
1 METH থেকে HUF
Ft1,549,063.664
1 METH থেকে CZK
95,777.896
1 METH থেকে KWD
د.ك1,392.386
1 METH থেকে ILS
15,658.636