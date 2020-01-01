কীভাবে প্রি-মার্কেট ট্রেডিং পরিচালনা করবেন?

অর্ডার তৈরি করুন
পছন্দসই টোকেন বেছে নিন, [অর্ডার তৈরি করুন] এ ক্লিক করুন এবং [কিনুন] ট্যাবটি নির্বাচন করুন। এরপরে বাই অর্ডার দেওয়ার জন্য পরিমাণ এবং প্রাইস প্রদান করুন।
অর্ডার ম্যাচ করুন
একজন বিক্রেতার আপনার অর্ডার ম্যাচ করার জন্য অপেক্ষা করুন। একজন বিক্রেতা আপনার অর্ডার গ্রহণ করলে, সেটেলমেন্টের সময়ে আপনার টোকেন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।
অর্ডার সেটেলমেন্ট
আপনি সেটেলমেন্টের সময় বিক্রেতার কাছ থেকে টোকেন পাবেন। অন্যথায়, প্ল্যাটফর্ম আপনার অর্ডারের পরিমাণ রিফান্ড করবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
অর্ডার নির্বাচন করুন
MEXC প্রি-মার্কেটে আপনার পছন্দসই প্রাইস এবং টোকেনের পরিমাণের সাথে মেলে এমন একটি বিদ্যমান সেল অর্ডার খুঁজুন।
অর্ডার ম্যাচ করুন
সাবধানে পরিমাণ এবং প্রাইস পর্যালোচনা করুন, তারপর [কিনুন] এ ক্লিক করুন এবং আপনার ক্রয় নিশ্চিত করুন।
অর্ডার সেটেলমেন্ট
যদি বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটেলমেন্ট সম্পন্ন করে, আপনি আপনার কেনা টোকেন পাবেন। অন্যথায়, প্ল্যাটফর্ম আপনার অর্ডারের পরিমাণ রিফান্ড করবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
অর্ডার তৈরি করুন
পছন্দসই টোকেন বেছে নিন, [অর্ডার তৈরি করুন] এ ক্লিক করুন এবং [বিক্রি করুন] ট্যাবটি নির্বাচন করুন। এরপরে, সেল অর্ডার দেওয়ার জন্য পরিমাণ এবং প্রাইস প্রদান করুন। অর্ডার জমা দিন এবং সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (জামানত সহ) প্রদান করুন।
অর্ডার ম্যাচ করুন
একজন ক্রেতার আপনার অর্ডার ম্যাচ করার জন্য অপেক্ষা করুন। একজন ক্রেতা আপনার অর্ডার গ্রহণ করলে, সেটেলমেন্ট সময়ের মধ্যে টোকেন ডেলিভার করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
অর্ডার সেটেলমেন্ট
সেটেলমেন্টের সময়ের আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ডেলিভার করার জন্য পর্যাপ্ত টোকেন রয়েছে। অন্যথায়, আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
অর্ডার নির্বাচন করুন
MEXC প্রি-মার্কেটে আপনার পছন্দসই প্রাইস এবং টোকেনের পরিমাণের সাথে মেলে এমন একটি বিদ্যমান বাই অর্ডার খুঁজুন।
অর্ডার ম্যাচ করুন
সাবধানে পরিমাণ এবং প্রাইস পর্যালোচনা করুন, তারপর [বিক্রয়] এ ক্লিক করুন এবং সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (জামানত সহ) পরিশোধ করতে আপনার বিক্রয় নিশ্চিত করুন।
অর্ডার সেটেলমেন্ট
সেটেলমেন্টের সময়ের আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ডেলিভার করার জন্য পর্যাপ্ত টোকেন রয়েছে। অন্যথায়, আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রি-মার্কেট ট্রেডিং কী?

MEXC-তে প্রি-মার্কেট ট্রেডিং হল একটি বিশেষ ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) পরিষেবা। এটি বিনিয়োগকারীদের এক্সচেঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে লিস্টেড হওয়ার আগে নতুন ক্রিপ্টো টোকেন ট্রেড করতে দেয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতারা তাদের পছন্দসই প্রাইস এবং ভলিউম নির্বাচন করে তাদের ট্রেড ম্যাচ পারেন। এটি প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের একটি সুবিধা দেয়।