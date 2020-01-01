প্রি-লিস্টিং পয়েন্ট বলতে একটি বিশেষ ধরণের প্রি-মার্কেট ট্রেডিং বোঝায় যেখানে প্রজেক্ট টিম এখনও টোকেনোমিক্স, যেমন সর্বোচ্চ সরবরাহ এবং অন্যান্য বিবরণ চূড়ান্ত করেনি। এই টোকেনগুলি প্রাথমিকভাবে একটি পূর্বনির্ধারিত সর্বোচ্চ সরবরাহের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট হিসাবে ট্রেড করা হয়। একবার প্রজেক্ট টিম আনুষ্ঠানিকভাবে টোকেনোমিক্স প্রকাশ করলে, প্ল্যাটফর্মটি মোট অর্ডারের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে আপনার ফিল করা অর্ডারের পরিমাণ এবং প্রাইস প্রকৃত সর্বোচ্চ সরবরাহ অনুসারে আনুপাতিকভাবে সমন্বয় করবে। এরপর আপনি অফিসিয়াল প্রি-মার্কেট ট্রেডিং প্রজেক্টে আপনার সমন্বয় করা অর্ডারগুলি পর্যালোচনা করতে পারবেন এবং সেটেলমেন্টের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।