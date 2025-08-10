Haedal Staked SUI প্রাইস (HASUI)
Haedal Staked SUI(HASUI) বর্তমানে 4.08USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। HASUI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HASUI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HASUI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Haedal Staked SUI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.110293667402174 ছিল।
গত 30 দিনে, Haedal Staked SUI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3983793600 ছিল।
গত 60 দিনে, Haedal Staked SUI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4197165360 ছিল।
গত 90 দিনে, Haedal Staked SUI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.324219969079183 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.110293667402174
|-2.63%
|30 দিন
|$ +0.3983793600
|+9.76%
|60 দিন
|$ +0.4197165360
|+10.29%
|90 দিন
|$ -0.324219969079183
|-7.36%
Haedal Staked SUI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
-2.63%
+12.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.
|1 HASUI থেকে VND
₫107,365.2
|1 HASUI থেকে AUD
A$6.2424
|1 HASUI থেকে GBP
￡3.0192
|1 HASUI থেকে EUR
€3.468
|1 HASUI থেকে USD
$4.08
|1 HASUI থেকে MYR
RM17.2992
|1 HASUI থেকে TRY
₺166.4232
|1 HASUI থেকে JPY
¥599.76
|1 HASUI থেকে ARS
ARS$5,403.96
|1 HASUI থেকে RUB
₽325.2984
|1 HASUI থেকে INR
₹357.8976
|1 HASUI থেকে IDR
Rp65,806.4424
|1 HASUI থেকে KRW
₩5,666.6304
|1 HASUI থেকে PHP
₱231.54
|1 HASUI থেকে EGP
￡E.196.5336
|1 HASUI থেকে BRL
R$22.1544
|1 HASUI থেকে CAD
C$5.5896
|1 HASUI থেকে BDT
৳495.0672
|1 HASUI থেকে NGN
₦6,248.0712
|1 HASUI থেকে UAH
₴168.5448
|1 HASUI থেকে VES
Bs522.24
|1 HASUI থেকে CLP
$3,953.52
|1 HASUI থেকে PKR
Rs1,156.1088
|1 HASUI থেকে KZT
₸2,201.8128
|1 HASUI থেকে THB
฿130.8456
|1 HASUI থেকে TWD
NT$121.992
|1 HASUI থেকে AED
د.إ14.9736
|1 HASUI থেকে CHF
Fr3.264
|1 HASUI থেকে HKD
HK$31.9872
|1 HASUI থেকে MAD
.د.م36.8832
|1 HASUI থেকে MXN
$75.7656
|1 HASUI থেকে PLN
zł14.8512
|1 HASUI থেকে RON
лв17.748
|1 HASUI থেকে SEK
kr39.0456
|1 HASUI থেকে BGN
лв6.8136
|1 HASUI থেকে HUF
Ft1,384.4256
|1 HASUI থেকে CZK
Kč85.5984
|1 HASUI থেকে KWD
د.ك1.23624
|1 HASUI থেকে ILS
₪13.9944