Sanctum Infinity

Sanctum Infinity প্রাইস (INF)

Sanctum Infinity (INF) লাইভ প্রাইস চার্ট

$242.83
$242.83$242.83
+1.40%1D
USD

আজকে Sanctum Infinity (INF) এর প্রাইস

Sanctum Infinity(INF) বর্তমানে 242.57USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.93MUSD। INF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Sanctum Infinity এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.30%
Sanctum Infinity এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
218.18K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ INF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Sanctum Infinity (INF) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Sanctum Infinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.11 ছিল।
গত 30 দিনে, Sanctum Infinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +24.1832344630 ছিল।
গত 60 দিনে, Sanctum Infinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +26.1452376510 ছিল।
গত 90 দিনে, Sanctum Infinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13.75938049023524 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +3.11+1.30%
30 দিন$ +24.1832344630+9.97%
60 দিন$ +26.1452376510+10.78%
90 দিন$ +13.75938049023524+6.01%

Sanctum Infinity (INF) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Sanctum Infinity এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 238.23
$ 238.23$ 238.23

$ 246.85
$ 246.85$ 246.85

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

-0.70%

+1.30%

+13.43%

Sanctum Infinity (INF) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 52.93M
$ 52.93M$ 52.93M

--
----

218.18K
218.18K 218.18K

Sanctum Infinity (INF) কী?

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Sanctum Infinity (INF) এর টোকেনোমিক্স

Sanctum Infinity (INF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

