MEXC স্টক ফিউচার: যুক্তরাষ্ট্র স্টক, ক্রিপ্টো-চালিত

ক্রিপ্টোকে মার্জিন হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মুভমেন্টে ট্রেড করুন—কোনো বাধা নেই, সর্বোচ্চ নমনীয়তা।

স্টক ফিউচার পেয়ার

ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আরও ট্রেডিং পেয়ার যুক্ত করা হবে।
24 ঘন্টা
48 ঘন্টা
72 ঘন্টা

মূল ফিচার

সর্বনিম্ন ট্রেডিং ফি

মার্কিন স্টক ফিউচার পেয়ারে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি উপভোগ করুন যেখানে মেকার ফি সর্বনিম্ন 0.00% এবং টেকার ফি সর্বনিম্ন 0.00% পর্যন্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা ট্রেডিং সময়

প্রকৃত ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য আসল মার্কিন স্টক মার্কেটের সাথে সিঙ্ক করে ট্রেড করুন।

শিল্প-নেতৃস্থানীয় মার্কেট গভীরতা

মার্কেট ভোলাটিলিটির সময় বিস্তৃত লিকুইডিটি স্থিতিশীল প্রাইস নিশ্চিত করে, উন্নত ট্রেড সম্পাদনের জন্য স্লিপেজ কমিয়ে আনে

পারপেচুয়াল ফিউচারের অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

নিরবচ্ছিন্ন ট্রানজিশন—পারপেচুয়াল ফিউচারের মতো একই ট্রেডিং ইন্টারফেস এবং অভিজ্ঞতা, কোনো অতিরিক্ত শেখার ঝামেলা নেই।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন 1: ফান্ডিং রেট কীভাবে চার্জ করা হয়?

প্রশ্ন 2: PNL কীভাবে গণনা করা হয়?

প্রশ্ন 3: কীভাবে লিকুইডেশন শুরু হয়?

প্রশ্ন 4: স্টক ফিউচারের ফেয়ার প্রাইস কীভাবে নির্ধারিত হয়?

প্রশ্ন 5: স্টক ফিউচারের জন্য কোন মার্জিন মোড সমর্থিত?

প্রশ্ন 6: মার্কেট বন্ধের সময় কি আমি স্টক ফিউচার ট্রেড করতে পারি?

প্রশ্ন 7: স্টক ফিউচার কি লিভারেজ সমর্থন করে?

প্রশ্ন 8: স্টক স্প্লিট বা রিভার্স স্প্লিটের সময় পজিশনগুলো কীভাবে পরিচালনা করা হয়?