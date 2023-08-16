ক্রিপ্টোকে মার্জিন হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মুভমেন্টে ট্রেড করুন—কোনো বাধা নেই, সর্বোচ্চ নমনীয়তা।
স্টক ফিউচার পেয়ার
ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আরও ট্রেডিং পেয়ার যুক্ত করা হবে।
মূল ফিচার
সর্বনিম্ন ট্রেডিং ফি
মার্কিন স্টক ফিউচার পেয়ারে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি উপভোগ করুন যেখানে মেকার ফি সর্বনিম্ন 0.00% এবং টেকার ফি সর্বনিম্ন 0.00% পর্যন্ত।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা ট্রেডিং সময়
প্রকৃত ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য আসল মার্কিন স্টক মার্কেটের সাথে সিঙ্ক করে ট্রেড করুন।
শিল্প-নেতৃস্থানীয় মার্কেট গভীরতা
মার্কেট ভোলাটিলিটির সময় বিস্তৃত লিকুইডিটি স্থিতিশীল প্রাইস নিশ্চিত করে, উন্নত ট্রেড সম্পাদনের জন্য স্লিপেজ কমিয়ে আনে
পারপেচুয়াল ফিউচারের অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
নিরবচ্ছিন্ন ট্রানজিশন—পারপেচুয়াল ফিউচারের মতো একই ট্রেডিং ইন্টারফেস এবং অভিজ্ঞতা, কোনো অতিরিক্ত শেখার ঝামেলা নেই।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
প্রশ্ন 1: ফান্ডিং রেট কীভাবে চার্জ করা হয়?
বর্তমানে MEXC স্টক ফিউচারে ফান্ডিং ফি মওকুফ করা হয়েছে—কোনও হোল্ডিং খরচ নেই।
প্রশ্ন 2: PNL কীভাবে গণনা করা হয়?
সূত্র: PNL = (ক্লোজিং প্রাইস - এন্ট্রি প্রাইস) × লিভারেজ × শেয়ারের সংখ্যা × দিকনির্দেশনা (লং = +1, শর্ট = -1)উদাহরণ:1) লং পজিশন থেকে প্রফিট: Apple (AAPL) এর 1 শেয়ার $100 এ কিনুন (ধরে নিচ্ছি একটি চুক্তি 1 শেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে), এবং $105 এ ক্লোজ করুন। প্রফিট = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) একটি শর্ট পজিশন থেকে প্রফিট: Tesla (TSLA) এর 1 শেয়ার $200 এ বিক্রি করুন, এবং $195 এ ক্লোজ করুন। প্রফিট = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
প্রশ্ন 3: কীভাবে লিকুইডেশন শুরু হয়?
MEXC মূলধারার পারপেচুয়াল ফিউচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণ করে:1) সিস্টেমটি ক্রমাগত মেইনটেন্যান্স মার্জিন রেট পর্যবেক্ষণ করে।2) ফেয়ার প্রাইসের উপর ভিত্তি করে মার্জিন গণনা করা হয়।3) যদি মার্জিন রেট পূর্বনির্ধারিত লিকুইডেশন থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে যায়, তাহলে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করার জন্য সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিকুইডেশন শুরু করবে।
ফেয়ার প্রাইস নির্ধারণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত স্টকের সর্বশেষ লেনদেন প্রাইসের উপর ভিত্তি করে।
প্রশ্ন 5: স্টক ফিউচারের জন্য কোন মার্জিন মোড সমর্থিত?
শুধুমাত্র আইসোলেটেড মার্জিন মোড সমর্থিত।
প্রশ্ন 6: মার্কেট বন্ধের সময় কি আমি স্টক ফিউচার ট্রেড করতে পারি?
বন্ধের সময়কালে, ব্যবহারকারীরা পেন্ডিং অর্ডার বাতিল করতে এবং মার্জিন যোগ করতে পারবেন, কিন্তু নতুন অর্ডার দিতে বা বিদ্যমান পজিশন ক্লোজ করতে পারবেন না। প্রাইস ভোলাটিলিটির কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে, মার্কেট ক্লোজ হওয়ার আগে পজিশন ক্লোজ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ট্রেডিং সময়সূচী NYSE এবং NASDAQ সময়সূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ছুটির দিনগুলো সহ।
প্রশ্ন 7: স্টক ফিউচার কি লিভারেজ সমর্থন করে?
MEXC স্টক ফিউচার 5x পর্যন্ত লিভারেজ সমর্থন করে। লিভারেজড ট্রেডিং সম্ভাব্য লাভ এবং ঝুঁকি উভয়ই বৃদ্ধি করে, যার মধ্যে রয়েছে লিকুইডেশন বা নেগেটিভ ব্যালেন্সের সম্ভাবনা। লিভারেজ রেট নির্বাচন করার সময় ব্যবহারকারীদের সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।
প্রশ্ন 8: স্টক স্প্লিট বা রিভার্স স্প্লিটের সময় পজিশনগুলো কীভাবে পরিচালনা করা হয়?
স্টক স্প্লিট, রিভার্স স্প্লিট, বা লভ্যাংশ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, অপ্রত্যাশিত ভোলাটিলিটি রোধ করতে প্ল্যাটফর্মটি ওপেন পজিশনের প্রাথমিক সেটেলমেন্ট শুরু করবে। সেটেলমেন্টের পর ট্রেডিং স্বাভাবিকভাবে শুরু হবে। ব্যবহারকারীদের আপডেটের জন্য অফিসিয়াল ঘোষণাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।