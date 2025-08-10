TETH সম্পর্কে আরও

Treehouse ETH প্রাইস (TETH)

Treehouse ETH (TETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$5,171.69
$5,171.69$5,171.69
+8.10%1D
আজকে Treehouse ETH (TETH) এর প্রাইস

Treehouse ETH(TETH) বর্তমানে 5,161.75USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 434.01MUSD। TETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Treehouse ETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.99%
Treehouse ETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
83.92K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Treehouse ETH (TETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Treehouse ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +381.76 ছিল।
গত 30 দিনে, Treehouse ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,249.0653218000 ছিল।
গত 60 দিনে, Treehouse ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,722.0029229250 ছিল।
গত 90 দিনে, Treehouse ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,144.5697045941365 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +381.76+7.99%
30 দিন$ +2,249.0653218000+43.57%
60 দিন$ +2,722.0029229250+52.73%
90 দিন$ +2,144.5697045941365+71.08%

Treehouse ETH (TETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Treehouse ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,779.03
$ 4,779.03$ 4,779.03

$ 5,204.84
$ 5,204.84$ 5,204.84

$ 5,204.84
$ 5,204.84$ 5,204.84

-0.31%

+7.99%

+25.19%

Treehouse ETH (TETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 434.01M
$ 434.01M$ 434.01M

--
----

83.92K
83.92K 83.92K

Treehouse ETH (TETH) কী?

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

Treehouse ETH (TETH) এর টোকেনোমিক্স

Treehouse ETH (TETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TETH থেকে VND
135,831,451.25
1 TETH থেকে AUD
A$7,897.4775
1 TETH থেকে GBP
3,819.695
1 TETH থেকে EUR
4,387.4875
1 TETH থেকে USD
$5,161.75
1 TETH থেকে MYR
RM21,885.82
1 TETH থেকে TRY
209,928.3725
1 TETH থেকে JPY
¥758,777.25
1 TETH থেকে ARS
ARS$6,836,737.875
1 TETH থেকে RUB
412,888.3825
1 TETH থেকে INR
452,788.71
1 TETH থেকে IDR
Rp83,254,020.6025
1 TETH থেকে KRW
7,169,051.34
1 TETH থেকে PHP
292,929.3125
1 TETH থেকে EGP
￡E.250,551.345
1 TETH থেকে BRL
R$28,028.3025
1 TETH থেকে CAD
C$7,071.5975
1 TETH থেকে BDT
626,326.745
1 TETH থেকে NGN
7,904,652.3325
1 TETH থেকে UAH
213,231.8925
1 TETH থেকে VES
Bs660,704
1 TETH থেকে CLP
$4,986,250.5
1 TETH থেকে PKR
Rs1,462,633.48
1 TETH থেকে KZT
2,785,590.005
1 TETH থেকে THB
฿166,827.76
1 TETH থেকে TWD
NT$154,336.325
1 TETH থেকে AED
د.إ18,943.6225
1 TETH থেকে CHF
Fr4,129.4
1 TETH থেকে HKD
HK$40,468.12
1 TETH থেকে MAD
.د.م46,662.22
1 TETH থেকে MXN
$95,853.6975
1 TETH থেকে PLN
18,788.77
1 TETH থেকে RON
лв22,453.6125
1 TETH থেকে SEK
kr49,397.9475
1 TETH থেকে BGN
лв8,620.1225
1 TETH থেকে HUF
Ft1,751,485.01
1 TETH থেকে CZK
108,293.515
1 TETH থেকে KWD
د.ك1,574.33375
1 TETH থেকে ILS
17,704.8025