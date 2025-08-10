Wrapped Beacon ETH প্রাইস (WBETH)
Wrapped Beacon ETH(WBETH) বর্তমানে 4,581.22USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.58BUSD। WBETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WBETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WBETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped Beacon ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +271.09 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Beacon ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,048.6922641920 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Beacon ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,385.2763300800 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Beacon ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,898.4112976755566 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +271.09
|+6.29%
|30 দিন
|$ +2,048.6922641920
|+44.72%
|60 দিন
|$ +2,385.2763300800
|+52.07%
|90 দিন
|$ +1,898.4112976755566
|+70.76%
Wrapped Beacon ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
+6.29%
+25.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
Wrapped Beacon ETH (WBETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WBETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
