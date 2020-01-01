--x পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল লিভারেজগভীর লিকুইডিটি, তীব্র স্প্রেড।

Futures প্রোডাক্ট

USDT-M Futures

জামানত হিসাবে USDT ব্যবহার করে পারপেচুয়াল ফিউচার

ট্রেড করুন

COIN-M Futures

জামানত হিসাবে অন্তর্নিহিত ক্রিপ্টো ব্যবহার করে পারপেচুয়াল ফিউচার

ট্রেড করুন

USDC-M Futures

Futures USDC-তে সেটেল করা হয়েছে

সাথেই থাকুন

ফিউচার বিগ ডেটা

ফিউচার ট্রেডিং এবং পজিশন, লং/শর্টের অনুপাত এবং লিকুইডেশন সম্পর্কে রিয়েল-টাইমে ডেটা পান, পাশাপাশি প্রফেশনালরা তাদের পোর্টফোলিওতে কী করছেন তা দেখুন।

কেন MEXC ফিউচার?

মার্কেটে সর্বনিম্ন ফি

সর্বনিম্ন ফি উপভোগ করতে ট্রেড করুন! -- ফিউচার মেকার ফি, -- ফিউচার টেকার ফি।

সবচেয়ে বেশি ট্রেন্ডিং টোকেন

দ্রুততম লিস্টিং, ক্রিপ্টোর সবচেয়ে বেশি ভ্যারাইটি, 600+ এর বেশি ফিউচার ট্রেডিং পেয়ার সাপোর্ট এবং --x লিভারেজ পর্যন্ত অফার, যা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

ইন্ডাস্ট্রি-লিডিং লিকুইডিটি

90% এর বেশি ট্রেডিং পেয়ার শীর্ষ তারল্য অফার করে, অপ্রত্যাশিত লিকুইডেশন রোধ করতে এক্সট্রিম মার্কেট পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ইউজাররাই সবার আগে

24/7 কাস্টমার সাপোর্ট, দক্ষতার সাথে এবং তাৎক্ষনিক ইউজারের সমস্যার সমাধান করা হয়।

ফিউচার ট্রেডিং কী?

এই ভিডিওটি আপনাকে ফিউচার ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখাবে এবং আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিউচার ট্রেডিং বুঝতে সহায়তা করবে।

নীচের বাটনে ক্লিক করে এখনই আপনার ফিউচার ট্রেডিংয়ের যাত্রা শুরু করুন!

MEXC ফিউচার সম্পর্কে

ফিউচার সম্পর্কে আরও জানুন

অন্যান্য ফিউচার-সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশন

