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Hastra AUTO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.012 USD। AUTO-এর মার্কেট ক্যাপ 5,067,920 USD। AUTO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hastra AUTO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.012 USD। AUTO-এর মার্কেট ক্যাপ 5,067,920 USD। AUTO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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AUTO প্রাইসের তথ্য

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Hastra AUTO প্রাইস (AUTO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AUTO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Hastra AUTO (AUTO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:11:36 (UTC+8)

Hastra AUTO-এর আজকের প্রাইস

আজ Hastra AUTO (AUTO)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.012, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AUTO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AUTO-এর জন্য $ 1.012

Hastra AUTO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,067,920 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.01M AUTO। গত 24 ঘণ্টায়, AUTO এর ট্রেড হয়েছে $ 1.011 (নিম্ন) এবং $ 1.012 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.012 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.006

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AUTO গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +0.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 76.64K-তে পৌঁছেছে।

Hastra AUTO (AUTO) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

$ 76.64K
$ 76.64K$ 76.64K

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

5.01M
5.01M 5.01M

5,009,545.001375
5,009,545.001375 5,009,545.001375

Hastra AUTO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.07M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 76.64K। AUTO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5009545.001375। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.07M

Hastra AUTO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

-0.00%

+0.04%

+0.21%

+0.21%

Hastra AUTO (AUTO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Hastra AUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00038826 ছিল।
গত 30 দিনে, Hastra AUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Hastra AUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Hastra AUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003387524544294 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00038826+0.04%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.0003387524544294+0.00%

Hastra AUTO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Hastra AUTO (AUTO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AUTO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Hastra AUTO (AUTO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Hastra AUTO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Hastra AUTO এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AUTO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Hastra AUTO প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Hastra AUTO (AUTO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staking

Hastra AUTO সম্পর্কে

Hastra AUTO-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Hastra AUTO-এর মূল্য Tk124.44233088293776000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

AUTO-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি AUTO-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Hastra AUTO তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

AUTO-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 5009545.001375 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Hastra AUTO-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Hastra AUTO-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

AUTO কীভাবে Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, AUTO-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hastra AUTO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:11:36 (UTC+8)

Hastra AUTO (AUTO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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