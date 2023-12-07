JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

নামJTO

র‍্যাঙ্কNo.104

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)11.78%

সার্কুলেশন সরবরাহ367,862,043.2

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই999,999,677.4986174

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.608309380488856,2023-12-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.5362303075154018,2023-12-07

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাJTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...