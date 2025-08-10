Wrapped stETH প্রাইস (WSTETH)
Wrapped stETH(WSTETH) বর্তমানে 5,151.13USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.55BUSD। WSTETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WSTETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSTETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +256.36 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,666.1311374340 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,791.0321318830 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,133.930581204378 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +256.36
|+5.24%
|30 দিন
|$ +2,666.1311374340
|+51.76%
|60 দিন
|$ +2,791.0321318830
|+54.18%
|90 দিন
|$ +2,133.930581204378
|+70.73%
Wrapped stETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.38%
+5.24%
+25.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.
Wrapped stETH (WSTETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSTETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
