WSTETH সম্পর্কে আরও

WSTETH প্রাইসের তথ্য

WSTETH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WSTETH টোকেনোমিক্স

WSTETH প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Wrapped stETH লোগো

Wrapped stETH প্রাইস (WSTETH)

তালিকাভুক্ত নয়

Wrapped stETH (WSTETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$5,158.16
$5,158.16$5,158.16
+5.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Wrapped stETH (WSTETH) এর প্রাইস

Wrapped stETH(WSTETH) বর্তমানে 5,151.13USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.55BUSD। WSTETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped stETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.24%
Wrapped stETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.21M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WSTETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSTETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped stETH (WSTETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +256.36 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,666.1311374340 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,791.0321318830 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,133.930581204378 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +256.36+5.24%
30 দিন$ +2,666.1311374340+51.76%
60 দিন$ +2,791.0321318830+54.18%
90 দিন$ +2,133.930581204378+70.73%

Wrapped stETH (WSTETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped stETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,756.55
$ 4,756.55$ 4,756.55

$ 5,158.56
$ 5,158.56$ 5,158.56

$ 7,256.02
$ 7,256.02$ 7,256.02

+0.38%

+5.24%

+25.79%

Wrapped stETH (WSTETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 16.55B
$ 16.55B$ 16.55B

--
----

3.21M
3.21M 3.21M

Wrapped stETH (WSTETH) কী?

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped stETH (WSTETH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Wrapped stETH (WSTETH) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped stETH (WSTETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSTETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped stETH (WSTETH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WSTETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WSTETH থেকে VND
135,551,985.95
1 WSTETH থেকে AUD
A$7,881.2289
1 WSTETH থেকে GBP
3,811.8362
1 WSTETH থেকে EUR
4,378.4605
1 WSTETH থেকে USD
$5,151.13
1 WSTETH থেকে MYR
RM21,840.7912
1 WSTETH থেকে TRY
209,496.4571
1 WSTETH থেকে JPY
¥757,216.11
1 WSTETH থেকে ARS
ARS$6,822,671.685
1 WSTETH থেকে RUB
412,038.8887
1 WSTETH থেকে INR
451,857.1236
1 WSTETH থেকে IDR
Rp83,082,730.3039
1 WSTETH থেকে KRW
7,154,301.4344
1 WSTETH থেকে PHP
292,326.6275
1 WSTETH থেকে EGP
￡E.250,035.8502
1 WSTETH থেকে BRL
R$27,970.6359
1 WSTETH থেকে CAD
C$7,057.0481
1 WSTETH থেকে BDT
625,038.1142
1 WSTETH থেকে NGN
7,888,388.9707
1 WSTETH থেকে UAH
212,793.1803
1 WSTETH থেকে VES
Bs659,344.64
1 WSTETH থেকে CLP
$4,975,991.58
1 WSTETH থেকে PKR
Rs1,459,624.1968
1 WSTETH থেকে KZT
2,779,858.8158
1 WSTETH থেকে THB
฿166,484.5216
1 WSTETH থেকে TWD
NT$154,018.787
1 WSTETH থেকে AED
د.إ18,904.6471
1 WSTETH থেকে CHF
Fr4,120.904
1 WSTETH থেকে HKD
HK$40,384.8592
1 WSTETH থেকে MAD
.د.م46,566.2152
1 WSTETH থেকে MXN
$95,656.4841
1 WSTETH থেকে PLN
18,750.1132
1 WSTETH থেকে RON
лв22,407.4155
1 WSTETH থেকে SEK
kr49,296.3141
1 WSTETH থেকে BGN
лв8,602.3871
1 WSTETH থেকে HUF
Ft1,747,881.4316
1 WSTETH থেকে CZK
108,070.7074
1 WSTETH থেকে KWD
د.ك1,571.09465
1 WSTETH থেকে ILS
17,668.3759