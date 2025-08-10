Renzo Restaked ETH প্রাইস (EZETH)
Renzo Restaked ETH(EZETH) বর্তমানে 4,499.73USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.39BUSD। EZETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EZETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EZETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Renzo Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +218.28 ছিল।
গত 30 দিনে, Renzo Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,337.8774689350 ছিল।
গত 60 দিনে, Renzo Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,492.3581495380 ছিল।
গত 90 দিনে, Renzo Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,873.755818106686 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +218.28
|+5.10%
|30 দিন
|$ +2,337.8774689350
|+51.96%
|60 দিন
|$ +2,492.3581495380
|+55.39%
|90 দিন
|$ +1,873.755818106686
|+71.35%
Renzo Restaked ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.41%
+5.10%
+25.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
EigenLayer Liquid Restaking Hub
Renzo Restaked ETH (EZETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EZETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EZETH থেকে VND
₫118,410,394.95
|1 EZETH থেকে AUD
A$6,884.5869
|1 EZETH থেকে GBP
￡3,329.8002
|1 EZETH থেকে EUR
€3,824.7705
|1 EZETH থেকে USD
$4,499.73
|1 EZETH থেকে MYR
RM19,078.8552
|1 EZETH থেকে TRY
₺183,004.0191
|1 EZETH থেকে JPY
¥661,460.31
|1 EZETH থেকে ARS
ARS$5,959,892.385
|1 EZETH থেকে RUB
₽359,933.4027
|1 EZETH থেকে INR
₹394,716.3156
|1 EZETH থেকে IDR
Rp72,576,280.1619
|1 EZETH থেকে KRW
₩6,249,585.0024
|1 EZETH থেকে PHP
₱255,359.6775
|1 EZETH থেকে EGP
￡E.218,416.8942
|1 EZETH থেকে BRL
R$24,433.5339
|1 EZETH থেকে CAD
C$6,164.6301
|1 EZETH থেকে BDT
৳545,997.2382
|1 EZETH থেকে NGN
₦6,890,841.5247
|1 EZETH থেকে UAH
₴185,883.8463
|1 EZETH থেকে VES
Bs575,965.44
|1 EZETH থেকে CLP
$4,346,739.18
|1 EZETH থেকে PKR
Rs1,275,043.4928
|1 EZETH থেকে KZT
₸2,428,324.2918
|1 EZETH থেকে THB
฿145,431.2736
|1 EZETH থেকে TWD
NT$134,541.927
|1 EZETH থেকে AED
د.إ16,514.0091
|1 EZETH থেকে CHF
Fr3,599.784
|1 EZETH থেকে HKD
HK$35,277.8832
|1 EZETH থেকে MAD
.د.م40,677.5592
|1 EZETH থেকে MXN
$83,559.9861
|1 EZETH থেকে PLN
zł16,379.0172
|1 EZETH থেকে RON
лв19,573.8255
|1 EZETH থেকে SEK
kr43,062.4161
|1 EZETH থেকে BGN
лв7,514.5491
|1 EZETH থেকে HUF
Ft1,526,848.3836
|1 EZETH থেকে CZK
Kč94,404.3354
|1 EZETH থেকে KWD
د.ك1,372.41765
|1 EZETH থেকে ILS
₪15,434.0739