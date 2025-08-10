LSETH সম্পর্কে আরও

Liquid Staked ETH (LSETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,555.92
$4,555.92
+4.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Liquid Staked ETH (LSETH) এর প্রাইস

Liquid Staked ETH(LSETH) বর্তমানে 4,554.8USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.53BUSD। LSETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Liquid Staked ETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.89%
Liquid Staked ETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
337.06K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LSETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LSETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Liquid Staked ETH (LSETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Liquid Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +212.35 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquid Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,252.1144832800 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquid Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,386.4701517600 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquid Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,852.4919878353765 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +212.35+4.89%
30 দিন$ +2,252.1144832800+49.44%
60 দিন$ +2,386.4701517600+52.39%
90 দিন$ +1,852.4919878353765+68.55%

Liquid Staked ETH (LSETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Liquid Staked ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,308.13
$ 4,308.13

$ 4,555.92
$ 4,555.92

$ 4,547.62
$ 4,547.62

+0.51%

+4.89%

+24.38%

Liquid Staked ETH (LSETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.53B
$ 1.53B

--
--

337.06K
337.06K

Liquid Staked ETH (LSETH) কী?

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Liquid Staked ETH (LSETH) এর টোকেনোমিক্স

Liquid Staked ETH (LSETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LSETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

LSETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 LSETH থেকে VND
119,859,562
1 LSETH থেকে AUD
A$6,968.844
1 LSETH থেকে GBP
3,370.552
1 LSETH থেকে EUR
3,871.58
1 LSETH থেকে USD
$4,554.8
1 LSETH থেকে MYR
RM19,312.352
1 LSETH থেকে TRY
185,243.716
1 LSETH থেকে JPY
¥669,555.6
1 LSETH থেকে ARS
ARS$6,032,832.6
1 LSETH থেকে RUB
364,338.452
1 LSETH থেকে INR
399,547.056
1 LSETH থেকে IDR
Rp73,464,505.844
1 LSETH থেকে KRW
6,326,070.624
1 LSETH থেকে PHP
258,484.9
1 LSETH থেকে EGP
￡E.221,089.992
1 LSETH থেকে BRL
R$24,732.564
1 LSETH থেকে CAD
C$6,240.076
1 LSETH থেকে BDT
552,679.432
1 LSETH থেকে NGN
6,975,175.172
1 LSETH থেকে UAH
188,158.788
1 LSETH থেকে VES
Bs583,014.4
1 LSETH থেকে CLP
$4,399,936.8
1 LSETH থেকে PKR
Rs1,290,648.128
1 LSETH থেকে KZT
2,458,043.368
1 LSETH থেকে THB
฿147,211.136
1 LSETH থেকে TWD
NT$136,188.52
1 LSETH থেকে AED
د.إ16,716.116
1 LSETH থেকে CHF
Fr3,643.84
1 LSETH থেকে HKD
HK$35,709.632
1 LSETH থেকে MAD
.د.م41,175.392
1 LSETH থেকে MXN
$84,582.636
1 LSETH থেকে PLN
16,579.472
1 LSETH থেকে RON
лв19,813.38
1 LSETH থেকে SEK
kr43,589.436
1 LSETH থেকে BGN
лв7,606.516
1 LSETH থেকে HUF
Ft1,545,534.736
1 LSETH থেকে CZK
95,559.704
1 LSETH থেকে KWD
د.ك1,389.214
1 LSETH থেকে ILS
15,622.964