Meme কয়েন কি?
Meme কয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতের বিনোদনের মতো। ইন্টারনেট সংস্কৃতি, কৌতুক এবং Meme থেকে জন্ম নেওয়া, এগুলো প্রায়শই যেকোনও কিছুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মজার, নিরীহ টোকেন হিসাবে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ভাইরাল কুকুরের ছবি সবচেয়ে আলোচিত Meme কয়েন DOGE হয়ে উঠেছে, সেইসাথে CHILLGUY এর মতো কিছু ট্রেন্ডিং ইন্টারনেট Meme ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
এগুলোর কৌতুকমূলক শিকড় সত্ত্বেও, Meme কয়েনগুলি তাদের প্রাইসের পরিবর্তন এবং রোমাঞ্চের জন্য বিখ্যাত। যদিও তারা BTC এর মতো প্রতিষ্ঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মতো একই উপযোগিতা বা দীর্ঘমেয়াদী ভিশন অফার করতে পারে না, তবে তাদের আবেদন কমিউনিটি এবং তারা যে অস্বাভাবিক বন্য অভিজ্ঞতা অফার করে তার মধ্যেই রয়েছে। আপনি এখানে Meme এর জন্য আসুন বা পরবর্তী বড় বিষয়টি ধরার জন্য আসুন না কেন, Meme কয়েনগুলি ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপের একটি মজার এবং অপ্রত্যাশিত অংশ।
