তিনটি ধাপে P2P ট্রেড সম্পূর্ণ করুন এবং শূন্য ফি দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন!
1. আপনার বিজ্ঞাপন নির্বাচন করুন
পছন্দসই প্রাইস এবং পেমেন্ট পদ্ধতি সহ বিজ্ঞাপন নির্বাচন করুন। অর্ডার সম্পূর্ণ করতে আপনার ক্রয়ের অ্যামাউন্ট এবং লেনদেনের অ্যামাউন্ট প্রদান করুন।
2. বিক্রেতাকে অর্থ প্রদান করুন
প্রস্তাবিত পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রেতার কাছে টাকা পাঠান। ফিয়াট লেনদেনটি সম্পূর্ণ করুন এবং MEXC P2P এ [ট্রান্সফার সম্পূর্ণ হয়েছে, বিক্রেতাকে অবহিত করুন] এ ক্লিক করুন। MEXC কোনও ফি নেবে না।
3। আপনার ক্রিপ্টো পান
পেমেন্ট পাওয়ার পর বিক্রেতা ক্রিপ্টো রিলিজ করবে। আপনি যে ক্রিপ্টো পেয়েছেন তা দেখতে ফিয়াট অ্যাকাউন্টে যান।
