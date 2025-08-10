Marinade Staked SOL প্রাইস (MSOL)
Marinade Staked SOL(MSOL) বর্তমানে 240.03USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 851.78MUSD। MSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Marinade Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.68 ছিল।
গত 30 দিনে, Marinade Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +36.5311738260 ছিল।
গত 60 দিনে, Marinade Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +31.7371506480 ছিল।
গত 90 দিনে, Marinade Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +17.2366751444389 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +6.68
|+2.86%
|30 দিন
|$ +36.5311738260
|+15.22%
|60 দিন
|$ +31.7371506480
|+13.22%
|90 দিন
|$ +17.2366751444389
|+7.74%
Marinade Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.53%
+2.86%
+17.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.
Marinade Staked SOL (MSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
