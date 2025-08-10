BBSOL সম্পর্কে আরও

BBSOL প্রাইসের তথ্য

BBSOL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BBSOL টোকেনোমিক্স

BBSOL প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Bybit Staked SOL লোগো

Bybit Staked SOL প্রাইস (BBSOL)

তালিকাভুক্ত নয়

Bybit Staked SOL (BBSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$200.55
$200.55$200.55
+2.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Bybit Staked SOL (BBSOL) এর প্রাইস

Bybit Staked SOL(BBSOL) বর্তমানে 200.58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 391.38MUSD। BBSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bybit Staked SOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.74%
Bybit Staked SOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BBSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BBSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bybit Staked SOL (BBSOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bybit Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.35 ছিল।
গত 30 দিনে, Bybit Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +30.1519076880 ছিল।
গত 60 দিনে, Bybit Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +25.4322602880 ছিল।
গত 90 দিনে, Bybit Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +14.80383836965787 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +5.35+2.74%
30 দিন$ +30.1519076880+15.03%
60 দিন$ +25.4322602880+12.68%
90 দিন$ +14.80383836965787+7.97%

Bybit Staked SOL (BBSOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bybit Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 194.25
$ 194.25$ 194.25

$ 201.29
$ 201.29$ 201.29

$ 308.6
$ 308.6$ 308.6

+0.38%

+2.74%

+16.05%

Bybit Staked SOL (BBSOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 391.38M
$ 391.38M$ 391.38M

--
----

1.95M
1.95M 1.95M

Bybit Staked SOL (BBSOL) কী?

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bybit Staked SOL (BBSOL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Bybit Staked SOL (BBSOL) এর টোকেনোমিক্স

Bybit Staked SOL (BBSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BBSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bybit Staked SOL (BBSOL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BBSOL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BBSOL থেকে VND
5,278,262.7
1 BBSOL থেকে AUD
A$306.8874
1 BBSOL থেকে GBP
148.4292
1 BBSOL থেকে EUR
170.493
1 BBSOL থেকে USD
$200.58
1 BBSOL থেকে MYR
RM850.4592
1 BBSOL থেকে TRY
8,157.5886
1 BBSOL থেকে JPY
¥29,485.26
1 BBSOL থেকে ARS
ARS$265,668.21
1 BBSOL থেকে RUB
16,044.3942
1 BBSOL থেকে INR
17,594.8776
1 BBSOL থেকে IDR
Rp3,235,160.8374
1 BBSOL থেকে KRW
278,581.5504
1 BBSOL থেকে PHP
11,382.915
1 BBSOL থেকে EGP
￡E.9,736.1532
1 BBSOL থেকে BRL
R$1,089.1494
1 BBSOL থেকে CAD
C$274.7946
1 BBSOL থেকে BDT
24,338.3772
1 BBSOL থেকে NGN
307,166.2062
1 BBSOL থেকে UAH
8,285.9598
1 BBSOL থেকে VES
Bs25,674.24
1 BBSOL থেকে CLP
$193,760.28
1 BBSOL থেকে PKR
Rs56,836.3488
1 BBSOL থেকে KZT
108,245.0028
1 BBSOL থেকে THB
฿6,482.7456
1 BBSOL থেকে TWD
NT$5,997.342
1 BBSOL থেকে AED
د.إ736.1286
1 BBSOL থেকে CHF
Fr160.464
1 BBSOL থেকে HKD
HK$1,572.5472
1 BBSOL থেকে MAD
.د.م1,813.2432
1 BBSOL থেকে MXN
$3,724.7706
1 BBSOL থেকে PLN
730.1112
1 BBSOL থেকে RON
лв872.523
1 BBSOL থেকে SEK
kr1,919.5506
1 BBSOL থেকে BGN
лв334.9686
1 BBSOL থেকে HUF
Ft68,060.8056
1 BBSOL থেকে CZK
4,208.1684
1 BBSOL থেকে KWD
د.ك61.1769
1 BBSOL থেকে ILS
687.9894