Цената в реално време на TICS днес е 0.02661 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TICS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TICS в MEXC сега.

TICS цена(TICS)

$0.02661
-5.53%1D
TICS (TICS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:36:36 (UTC+8)

Информация за цената за TICS (TICS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0255
24-часов нисък
$ 0.02909
24-часов висок

$ 0.0255
$ 0.02909
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
+0.79%

-5.53%

-8.72%

-8.72%

Цената в реално време за TICS (TICS) е$ 0.02661. През последните 24 часа TICS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0255 до най-висока стойност $ 0.02909, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TICS е $ 2.5719853250516347, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.030720054210987374.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TICS има промяна от +0.79% за последния час, -5.53% за 24 часа и -8.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TICS (TICS)

No.3921

$ 2.19M
$ 113.64K
$ 36.24M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

Текущата пазарна капитализация на TICS е $ 2.19M, като 24-часовият обем на търговията е $ 113.64K. Циркулиращото предлагане на TICS е 82.26M, като общото предлагане е 1361867964. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.24M.

История на цените за TICS (TICS) USD

Проследете промените в цените за TICS днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0015577-5.53%
30 дни$ -0.01009-27.50%
60 дни$ -0.03809-58.88%
90 дни$ -1.66549-98.43%
TICS Промяна на цената днес

Днес TICS регистрира промяна от $ -0.0015577 (-5.53%), отразяваща последната му пазарна активност.

TICS 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01009 (-27.50%), което показва краткосрочното представяне на токена.

TICS 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TICS отбеляза промяна на $ -0.03809 (-58.88%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

TICS 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -1.66549 (-98.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на TICS (TICS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за TICS сега.

Какво е TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите TICS инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TICS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за TICS в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано TICS купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за TICS (USD)

Колко ще струва TICS (TICS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от TICS (TICS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за TICS.

Проверете прогнозата за цената за TICS сега!

Токеномика на TICS (TICS)

Разбирането на токеномиката на TICS (TICS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TICS сега!

Как да купя TICS (TICS)

Търсите как да купите TICS? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите TICS от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TICS към местни валути

TICS ресурс

За по-задълбочено разбиране на TICS, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на TICS
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно TICS

Колко струва TICS (TICS) днес?
Цената в реално време на TICS в USD е 0.02661 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TICS към USD?
Текущата цена на TICS към USD е $ 0.02661. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на TICS?
Пазарната капитализация за TICS е $ 2.19M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TICS?
Циркулиращото предлагане на TICS е 82.26M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TICS?
TICS постигна ATH цена от 2.5719853250516347 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TICS?
TICS достигна ATL цена от 0.030720054210987374 USD.
Какъв е обемът на търговията на TICS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TICS е $ 113.64K USD.
Ще се повиши ли TICS тази година?
TICS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TICS за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор TICS-към-USD

Сума

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02661 USD

Търговия на TICS

TICS/USDT
$0.02661
$0.02661$0.02661
-5.53%

