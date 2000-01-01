شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى النظام البيئي للطبقة X التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي للطبقة X. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.477
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 1.94M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998932
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 78.26M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999942
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 3.46B
$ 297.00M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999709
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 58.96M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.39B
$ 7.42M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,052.29
+0.14%
+0.01%
+1.68%
$ 868.23M
$ 985.33
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,906
+0.08%
+0.02%
+1.32%
$ 190.63M
$ 917.77
10
$ 226.17
-0.13%
+0.20%
+3.65%
$ 147.86M
$ 527.92
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006216
-0.78%
-0.70%
-3.52%
$ 62.00M
$ 128.08M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.69M
$ 24.89K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 101.07
+0.67%
-0.03%
+5.60%
$ 20.44M
$ 2.52M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,907.47
+0.04%
+0.01%
+1.51%
$ 17.96M
$ 189.87K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.278244
-0.03%
-0.02%
-9.15%
$ 15.10M
$ 54.99K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00441989
+1.89%
-0.09%
+0.80%
$ 4.42M
$ 480.31K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 75.92
+0.15%
+0.01%
+0.44%
$ 2.81M
$ 140.91K
20
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00055665
+1.21%
-0.07%
-0.73%
$ 541.67K
$ 5.88K
21
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 225.67
-0.36%
0.00%
+3.48%
$ 404.16K
$ 2.82M
22
Wrapped Alphabet xStock
Wrapped Alphabet xStock
WGOOGLX
$ 344.79
+0.18%
-0.01%
+0.19%
$ 307.98K
$ 367.27K
23
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 339.76
-0.02%
-0.00%
+3.72%
$ 285.04K
$ 22.21M
24
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 146.33
-0.83%
+0.05%
+10.79%
$ 208.20K
$ 388.11K
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 74.98
+0.67%
+0.04%
+5.26%
$ 204.75K
$ 65.98K
26
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.11656E-7
-0.77%
-3.00%
+2.79%
$ 191.45K
--
27
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,787.05
-0.20%
+0.07%
+39.67%
$ 178.49K
$ 213.55K
28
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 173.7
-1.01%
+0.03%
+23.48%
$ 114.08K
$ 54.73K
29
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.05E-6
-0.94%
-3.20%
+6.93%
$ 63.46K
--
30
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 1.0E-6
0.00%
-0.80%
+19.55%
$ 49.46K
--
31
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 4.787E-5
-0.77%
-2.80%
-5.54%
$ 47.87K
--
32
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.56075E-7
0.00%
+24.30%
+24.26%
$ 32.78K
--
33
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.69E-5
-0.77%
-5.00%
+1.32%
$ 26.90K
--
34
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.70485E-7
0.00%
-2.90%
+15.77%
$ 16.71K
--
35
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.366E-5
-4.14%
-13.10%
+13.36%
$ 13.66K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي للطبقة X ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي للطبقة X تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 35 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $98.82B.
ما هو التوكن النظام البيئي للطبقة X الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي للطبقة X التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر GOUT COIN أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 24.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي للطبقة X الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 35 النظام البيئي للطبقة X التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي للطبقة X الشائعة USDC, LINK, USDE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي للطبقة X ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي للطبقة X حوالي $98.82B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي للطبقة X ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.