سعر OKX Wrapped SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع OKX Wrapped SOL (XSOL) اليوم هو $ 75.86، مع تغير بنسبة 1.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XSOL الحالي إلى USD هو $ 75.86 لكل XSOL.

يحتل OKX Wrapped SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,809,671، مع عرض متداول قدره 37.04K XSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XSOL بين $ 74.33 (أدنى) و$ 76.04 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 131.01، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 60.69.

على المدى القصير، تحرك XSOL بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 140.68K.

معلومات سوق OKX Wrapped SOL (XSOL)

القيمة السوقية $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M الحجم (24 ساعة) $ 140.68K$ 140.68K $ 140.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M إمداد دورة التداول 37.04K 37.04K 37.04K إجمالي العرض 37,037.78731334 37,037.78731334 37,037.78731334

القيمة السوقية الحالية لـ OKX Wrapped SOL هي $ 2.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 140.68K. العرض المتداول لـ XSOL يبلغ 37.04K، مع إجمالي عرض 37037.78731334. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.81M.