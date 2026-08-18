سعر OKX Wrapped ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع OKX Wrapped ETH (XETH) اليوم هو $ 1,909.87، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XETH الحالي إلى USD هو $ 1,909.87 لكل XETH.

يحتل OKX Wrapped ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,809,984، مع عرض متداول قدره 9.33K XETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XETH بين $ 1,869.43 (أدنى) و$ 1,911.79 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3,185.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,514.44.

على المدى القصير، تحرك XETH بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و+1.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 185.60K.

معلومات سوق OKX Wrapped ETH (XETH)

القيمة السوقية $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M الحجم (24 ساعة) $ 185.60K$ 185.60K $ 185.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M إمداد دورة التداول 9.33K 9.33K 9.33K إجمالي العرض 9,325.08180071 9,325.08180071 9,325.08180071

القيمة السوقية الحالية لـ OKX Wrapped ETH هي $ 17.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 185.60K. العرض المتداول لـ XETH يبلغ 9.33K، مع إجمالي عرض 9325.08180071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.81M.