معلومات سعر DOGFART (DOGFART) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.96% تغير السعر (7 أيام) +2.96%

سعر DOGFART (DOGFART) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGFART بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGFART على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGFART -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DOGFART (DOGFART)

القيمة السوقية $ 90.81K$ 90.81K $ 90.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.81K$ 90.81K $ 90.81K إمداد دورة التداول 49.36B 49.36B 49.36B إجمالي العرض 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DOGFART هي $ 90.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGFART يبلغ 49.36B، مع إجمالي عرض 49362000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.81K.