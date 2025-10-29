معلومات سعر Grodo AI (GRODO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -20.02% تغير السعر (7 أيام) -45.78%

سعر Grodo AI (GRODO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRODO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRODO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRODO +0.09% على مدار الساعة الماضية، -20.02% على مدار 24 ساعة، و -45.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grodo AI (GRODO)

القيمة السوقية $ 161.25K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 161.25K إمداد دورة التداول 101.97B إجمالي العرض 101,972,858,168.05208

القيمة السوقية الحالية لـ Grodo AI هي $ 161.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRODO يبلغ 101.97B، مع إجمالي عرض 101972858168.05208. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.25K.