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سعر Wrapped OKB (WOKB) المباشر لليوم هو USD 50.68 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOKB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped OKB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 711.13K - تغيير سعر Wrapped OKB خلال اليوم هو +5.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped OKB (WOKB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped OKB مقابل USD هو $ +2.46 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OKB مقابل USD هو $ +2.6835414760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OKB مقابل USD هو $ -4.0116716920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OKB مقابل USD هو $ +6.58234370766882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.46 +5.10% 30 يوم $ +2.6835414760 +5.30% 60 يوم $ -4.0116716920 -7.91% 90 يوم $ +6.58234370766882 +14.93%

تحليل سعر Wrapped OKB (WOKB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OKB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 48.19$ 48.19 $ 48.19 24 ساعة مرتفع $ 51.76$ 51.76 $ 51.76 عالية طوال الوقت $ 63.1$ 63.1 $ 63.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +5.10% تغير السعر (7 أيام) +6.83%

معلومات سوق Wrapped OKB (WOKB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: