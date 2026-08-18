سعر Wrapped Circle xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Circle xStock (WCRCLX) اليوم هو $ 73.51، مع تغير بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCRCLX الحالي إلى USD هو $ 73.51 لكل WCRCLX.

يحتل Wrapped Circle xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 200,914، مع عرض متداول قدره 2.73K WCRCLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCRCLX بين $ 70.95 (أدنى) و$ 75.52 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 76.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 61.74.

على المدى القصير، تحرك WCRCLX بمقدار -1.54% خلال الساعة الماضية و+9.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 69.19K.

معلومات سوق Wrapped Circle xStock (WCRCLX)

القيمة السوقية $ 200.91K$ 200.91K $ 200.91K الحجم (24 ساعة) $ 69.19K$ 69.19K $ 69.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 200.91K$ 200.91K $ 200.91K إمداد دورة التداول 2.73K 2.73K 2.73K إجمالي العرض 2,739.470577722897 2,739.470577722897 2,739.470577722897

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Circle xStock هي $ 200.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.19K. العرض المتداول لـ WCRCLX يبلغ 2.73K، مع إجمالي عرض 2739.470577722897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 200.91K.