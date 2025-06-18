احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WFRAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WFRAX.

سعر Wrapped FRAX (WFRAX) المباشر لليوم هو USD 2.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped FRAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped FRAX خلال اليوم هو -5.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped FRAX (WFRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ -0.14024457477111 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ -0.8157986280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.14024457477111 -5.42% 30 يوم $ -0.8157986280 -33.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped FRAX (WFRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 24 ساعة مرتفع $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 عالية طوال الوقت $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -5.42% تغير السعر (7 أيام) -21.31%

معلومات سوق Wrapped FRAX (WFRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: