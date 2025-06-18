سعر Wrapped FRAX (WFRAX)
سعر Wrapped FRAX (WFRAX) المباشر لليوم هو USD 2.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped FRAX خلال اليوم هو -5.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ -0.14024457477111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ -0.8157986280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FRAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.14024457477111
|-5.42%
|30 يوم
|$ -0.8157986280
|-33.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-5.42%
-21.31%
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