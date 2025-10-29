معلومات سعر Xwawa (XWAWA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.00137407
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) +0.04%
تغير السعر (1يوم) +3.54%
تغير السعر (7 أيام) -24.43%

سعر Xwawa (XWAWA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XWAWA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXWAWA على الإطلاق هو $ 0.00137407، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XWAWA +0.04% على مدار الساعة الماضية، +3.54% على مدار 24 ساعة، و -24.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xwawa (XWAWA)

القيمة السوقية $ 306.15K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 306.15K
إمداد دورة التداول 1.00B
إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xwawa هي $ 306.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XWAWA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 306.15K.