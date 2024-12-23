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سعر Global Dollar (USDG) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.25M . يتم تحديث سعر USDG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Global Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.04 - تغيير سعر Global Dollar خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.26M

أداء سعر Global Dollar (USDG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Global Dollar مقابل USD هو $ +0.0004854 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Dollar مقابل USD هو $ +0.0002041000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0004854 +0.05% 30 يوم $ +0.0002041000 +0.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Global Dollar (USDG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.9982$ 0.9982 $ 0.9982 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Global Dollar (USDG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: