سعر Wrapped SpaceX xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) اليوم هو $ 143.53، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSPCXX الحالي إلى USD هو $ 143.53 لكل WSPCXX.

يحتل Wrapped SpaceX xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,603، مع عرض متداول قدره 1.43K WSPCXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSPCXX بين $ 139.15 (أدنى) و$ 149.5 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 149.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 114.05.

على المدى القصير، تحرك WSPCXX بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و+5.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 357.62K.

معلومات سوق Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

القيمة السوقية $ 205.60K$ 205.60K $ 205.60K الحجم (24 ساعة) $ 357.62K$ 357.62K $ 357.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 205.60K$ 205.60K $ 205.60K إمداد دورة التداول 1.43K 1.43K 1.43K إجمالي العرض 1,438.6032952243 1,438.6032952243 1,438.6032952243

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SpaceX xStock هي $ 205.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 357.62K. العرض المتداول لـ WSPCXX يبلغ 1.43K، مع إجمالي عرض 1438.6032952243. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.60K.