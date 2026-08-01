سعر Frax Staked frxUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) اليوم هو $ 1.21، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFRXUSD الحالي إلى USD هو $ 1.21 لكل SFRXUSD.

يحتل Frax Staked frxUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,683,563، مع عرض متداول قدره 28.76M SFRXUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFRXUSD بين $ 1.21 (أدنى) و$ 1.21 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.29، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.056.

على المدى القصير، تحرك SFRXUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.87K.

معلومات سوق Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

القيمة السوقية $ 34.68M$ 34.68M $ 34.68M الحجم (24 ساعة) $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.68M$ 34.68M $ 34.68M إمداد دورة التداول 28.76M 28.76M 28.76M إجمالي العرض 28,759,291.19394198 28,759,291.19394198 28,759,291.19394198

القيمة السوقية الحالية لـ Frax Staked frxUSD هي $ 34.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.87K. العرض المتداول لـ SFRXUSD يبلغ 28.76M، مع إجمالي عرض 28759291.19394198. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.68M.