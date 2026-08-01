سعر DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) اليوم هو $ 1.044، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEJAAA الحالي إلى USD هو $ 1.044 لكل DEJAAA.

يحتل DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,451,220، مع عرض متداول قدره 6.18M DEJAAA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEJAAA بين $ 1.044 (أدنى) و$ 1.044 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.022.

على المدى القصير، تحرك DEJAAA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA)

القيمة السوقية $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M إمداد دورة التداول 6.18M 6.18M 6.18M إجمالي العرض 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866

القيمة السوقية الحالية لـ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund هي $ 6.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ DEJAAA يبلغ 6.18M، مع إجمالي عرض 6179299.930590866. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.45M.