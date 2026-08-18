سعر XDOG اليوم

السعر المباشر لمشروع XDOG (XDOG) اليوم هو $ 0.00433979، مع تغير بنسبة 11.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XDOG الحالي إلى USD هو $ 0.00433979 لكل XDOG.

يحتل XDOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,339,764، مع عرض متداول قدره 1.00B XDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XDOG بين $ 0.00427825 (أدنى) و$ 0.00497172 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04912007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00179619.

على المدى القصير، تحرك XDOG بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و+5.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 603.37K.

معلومات سوق XDOG (XDOG)

القيمة السوقية $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M الحجم (24 ساعة) $ 603.37K$ 603.37K $ 603.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XDOG هي $ 4.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 603.37K. العرض المتداول لـ XDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.34M.