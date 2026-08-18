سعر Wrapped Sandisk Corporation xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) اليوم هو $ 1,734.63، مع تغير بنسبة 1.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSNDKX الحالي إلى USD هو $ 1,734.63 لكل WSNDKX.

يحتل Wrapped Sandisk Corporation xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 172,209، مع عرض متداول قدره -- WSNDKX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSNDKX بين $ 1,685.59 (أدنى) و$ 1,822.11 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,822.11، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,190.67.

على المدى القصير، تحرك WSNDKX بمقدار -2.64% خلال الساعة الماضية و+38.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 211.75K.

معلومات سوق Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

القيمة السوقية $ 172.21K$ 172.21K $ 172.21K الحجم (24 ساعة) $ 211.75K$ 211.75K $ 211.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.21K$ 172.21K $ 172.21K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 99.27978393553899 99.27978393553899 99.27978393553899

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Sandisk Corporation xStock هي $ 172.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 211.75K. العرض المتداول لـ WSNDKX يبلغ --، مع إجمالي عرض 99.27978393553899. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.21K.