سعر Wrapped NVIDIA xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) اليوم هو $ 223.88، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNVDAX الحالي إلى USD هو $ 223.88 لكل WNVDAX.

يحتل Wrapped NVIDIA xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 408,364، مع عرض متداول قدره 1.82K WNVDAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNVDAX بين $ 223.86 (أدنى) و$ 228.6 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 234.66، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 189.87.

على المدى القصير، تحرك WNVDAX بمقدار -0.82% خلال الساعة الماضية و+2.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.72M.

معلومات سوق Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

القيمة السوقية $ 408.36K$ 408.36K $ 408.36K الحجم (24 ساعة) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 408.36K$ 408.36K $ 408.36K إمداد دورة التداول 1.82K 1.82K 1.82K إجمالي العرض 1,872.54410485415 1,872.54410485415 1,872.54410485415

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped NVIDIA xStock هي $ 408.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.72M. العرض المتداول لـ WNVDAX يبلغ 1.82K، مع إجمالي عرض 1872.54410485415. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 408.36K.