معلومات سعر XFROG (XFROG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000676 $ 0.00000676 $ 0.00000676 24 ساعة منخفض $ 0.00000715 $ 0.00000715 $ 0.00000715 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000676$ 0.00000676 $ 0.00000676 24 ساعة مرتفع $ 0.00000715$ 0.00000715 $ 0.00000715 عالية طوال الوقت $ 0.00003795$ 0.00003795 $ 0.00003795 أدنى سعر $ 0.00000493$ 0.00000493 $ 0.00000493 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) -19.60% تغير السعر (7 أيام) -19.60%

سعر XFROG (XFROG) في الوقت الحقيقي هو $0.00000697. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XFROG بين أدنى سعر $ 0.00000676 وأعلى سعر $ 0.00000715، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXFROG على الإطلاق هو $ 0.00003795، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000493.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XFROG -0.07% على مدار الساعة الماضية، +1.67% على مدار 24 ساعة، و -19.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XFROG (XFROG)

القيمة السوقية $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M إمداد دورة التداول 210.00B 210.00B 210.00B إجمالي العرض 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XFROG هي $ 1.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XFROG يبلغ 210.00B، مع إجمالي عرض 210000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.46M.