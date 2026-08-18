سعر Wrapped SK hynix xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) اليوم هو $ 169.08، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSKHYX الحالي إلى USD هو $ 169.08 لكل WSKHYX.

يحتل Wrapped SK hynix xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 114,344، مع عرض متداول قدره 676.28 WSKHYX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSKHYX بين $ 169.41 (أدنى) و$ 178.18 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 333.76، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 134.19.

على المدى القصير، تحرك WSKHYX بمقدار -2.80% خلال الساعة الماضية و+23.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.61K.

معلومات سوق Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX)

القيمة السوقية $ 114.34K$ 114.34K $ 114.34K الحجم (24 ساعة) $ 79.61K$ 79.61K $ 79.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.34K$ 114.34K $ 114.34K إمداد دورة التداول 676.28 676.28 676.28 إجمالي العرض 676.2773712880132 676.2773712880132 676.2773712880132

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SK hynix xStock هي $ 114.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.61K. العرض المتداول لـ WSKHYX يبلغ 676.28، مع إجمالي عرض 676.2773712880132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.34K.