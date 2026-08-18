سعر GOUT Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع GOUT Coin (GOUT COIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOUT COIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOUT COIN.

يحتل GOUT Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,776، مع عرض متداول قدره 210.00B GOUT COIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOUT COIN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOUT COIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+25.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GOUT Coin (GOUT COIN)

القيمة السوقية $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K إمداد دورة التداول 210.00B 210.00B 210.00B إجمالي العرض 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GOUT Coin هي $ 32.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOUT COIN يبلغ 210.00B، مع إجمالي عرض 210000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.78K.