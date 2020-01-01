يتتبع هذا المؤشر التوكنات التي تم إطلاقها عبر عروض التبادل الأولية (IEOs) على منصة Binance Launchpad. خضعت هذه المشاريع للعناية الواجبة الصارمة قبل إجراء مبيعاتها الرمزية العامة لقاعدة مستخدمي البورصة. يوفر تتبع هذه الفئة معيارًا لتقييم عائد الاستثمار طويل الأجل والجدوى الأساسية لعروض التبادل الأولي البارزة تاريخيًا.

للمشاركة في بيع توكنات Binance Launchpad، يجب على المستخدمين الاحتفاظ ب BNB بشكل آمن والالتزام به. تخلق هذه الآلية طلبًا قويًا على BNB مع تمويل مشاريع Binance Launchpad الجديدة في نفس الوقت.

في حين أن إدراجها على منصة Binance Launchpad يوفر رؤية أولية استثنائية، فإن نجاح العملة الرمزية في السوق على المدى الطويل يعتمد كليًا على قدرة فريق المشروع على تقديم التكنولوجيا الموعودة وتنمية قاعدة المستخدمين باستمرار.

يراقب المتداولون رموز Binance Launchpad لأن المشاريع التي يتم فحصها من قبل Binance Launchpad عادةً ما تمتلك دعمًا أساسيًا قويًا وسيولة أولية عالية في السوق، وتعرضًا هائلاً للتجزئة عند إدراج زوج التداول الرسمي.

يتتبع قطاع منصة Binance Launchpad الأداء السوقي للعملات الرقمية التي أجرت طرحها الأولي في البورصة (IEO) حصريًا على منصة Binance قبل أن تصبح أصولًا رقمية قابلة للتداول العام.

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