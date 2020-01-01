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أفضل رموز منصة إطلاق Binance من حيث القيمة السوقية

يتتبع هذا المؤشر التوكنات التي تم إطلاقها عبر عروض التبادل الأولية (IEOs) على منصة Binance Launchpad. خضعت هذه المشاريع للعناية الواجبة الصارمة قبل إجراء مبيعاتها الرمزية العامة لقاعدة مستخدمي البورصة. يوفر تتبع هذه الفئة معيارًا لتقييم عائد الاستثمار طويل الأجل والجدوى الأساسية لعروض التبادل الأولي البارزة تاريخيًا.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.12
-0.17%
-0.12%
-7.28%
$ 412.68M
$ 232.04K
2
FET
FET
FET
$ 0.1236
+0.49%
-0.48%
-7.13%
$ 279.42M
$ 3.41M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002613
-0.04%
-0.31%
-0.15%
$ 257.72M
$ 232.77B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8536
+0.14%
-2.62%
-3.14%
$ 148.21M
$ 67.04K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2343
-0.25%
+0.38%
-4.40%
$ 117.45M
$ 231.63K
6
$ 0.03956
+0.03%
-0.28%
-0.08%
$ 116.30M
$ 2.00M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.742
0.00%
+4.50%
+3.06%
$ 83.37M
$ 24.88K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.0408
+0.12%
+0.25%
+0.72%
$ 44.19M
$ 1.46M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02824
+0.04%
-2.11%
-2.52%
$ 39.58M
$ 2.16M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003005
0.00%
-0.79%
-3.66%
$ 29.86M
$ 1.77B
11
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03747
-0.05%
-6.36%
-4.37%
$ 28.99M
$ 1.51M
12
Band
Band
BAND
$ 0.152099
-0.13%
-0.01%
-7.75%
$ 27.49M
$ 1.09M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02456489
+0.40%
-0.01%
-1.84%
$ 22.98M
$ 4.94M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08906
-0.06%
-2.09%
-5.62%
$ 20.05M
$ 791.11K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00617584
-0.30%
-0.01%
-7.43%
$ 19.22M
$ 3.79M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002032
+0.25%
-0.97%
+0.30%
$ 15.86M
$ 27.21M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01439
+0.42%
-0.28%
+4.57%
$ 14.43M
$ 3.89M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007231
+0.24%
-3.44%
-38.95%
$ 10.76M
$ 157.17M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.0511
-0.21%
-1.06%
-1.93%
$ 8.69M
$ 1.06M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3136
-0.32%
-1.69%
-2.06%
$ 6.70M
$ 184.30K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2631
+0.19%
0.00%
-0.27%
$ 6.65M
$ 203.23K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4266
-0.16%
-0.12%
-2.53%
$ 5.54M
$ 121.22K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3455
-0.09%
-0.06%
-2.48%
$ 4.55M
$ 150.21K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2648
-0.34%
+0.19%
-0.93%
$ 3.62M
$ 206.83K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00540917
-0.02%
+0.37%
+15.95%
$ 2.34M
$ 7.79
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00367684
-0.03%
-0.00%
+3.93%
$ 1.06M
$ 26.64K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00296483
-2.98%
+0.06%
+2.32%
$ 887.28K
$ 164.13K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00041605
-0.50%
-0.03%
+2.93%
$ 410.65K
$ 2.28K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00268952
-0.03%
-0.03%
-10.46%
$ 56.48K
$ 15.27K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
-0.32%
$ 47.41K
$ 5.16

الأسئلة الشائعة

ما هو قطاع رموز Binance Launchpad الرمزية؟
يتتبع قطاع منصة Binance Launchpad الأداء السوقي للعملات الرقمية التي أجرت طرحها الأولي في البورصة (IEO) حصريًا على منصة Binance قبل أن تصبح أصولًا رقمية قابلة للتداول العام.
كيف تعمل عروض التبادل الأولية (IEOs) على منصة Binance Launchpad؟
خلال طرح منصة Binance للعرض الأولي للتبادل (IEO)، تعمل Binance كوسيط مركزي، حيث تقوم بإجراء العناية الواجبة الصارمة على المشروع وتسمح لمستخدمي البورصة المؤهلين بشراء الرموز الجديدة باستخدام BNB.
لماذا يراقب متداولو العملات الرقمية عن كثب رموز Binance Launchpad المميزة؟
يراقب المتداولون رموز Binance Launchpad لأن المشاريع التي يتم فحصها من قبل Binance Launchpad عادةً ما تمتلك دعمًا أساسيًا قويًا وسيولة أولية عالية في السوق، وتعرضًا هائلاً للتجزئة عند إدراج زوج التداول الرسمي.
هل يضمن إدراج منصة إطلاق Binance Launchpad نجاح الرمز المميز على المدى الطويل؟
في حين أن إدراجها على منصة Binance Launchpad يوفر رؤية أولية استثنائية، فإن نجاح العملة الرمزية في السوق على المدى الطويل يعتمد كليًا على قدرة فريق المشروع على تقديم التكنولوجيا الموعودة وتنمية قاعدة المستخدمين باستمرار.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Binance Launchpad ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.