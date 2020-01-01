يتتبع هذا المؤشر التوكنات التي تم إطلاقها عبر عروض التبادل الأولية (IEOs) على منصة Binance Launchpad. خضعت هذه المشاريع للعناية الواجبة الصارمة قبل إجراء مبيعاتها الرمزية العامة لقاعدة مستخدمي البورصة. يوفر تتبع هذه الفئة معيارًا لتقييم عائد الاستثمار طويل الأجل والجدوى الأساسية لعروض التبادل الأولي البارزة تاريخيًا.
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