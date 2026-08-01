سعر Dego Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Dego Finance (DEGO) اليوم هو $ 0.00269877، مع تغير بنسبة 3.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEGO الحالي إلى USD هو $ 0.00269877 لكل DEGO.

يحتل Dego Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,673، مع عرض متداول قدره 21.00M DEGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEGO بين $ 0.00268934 (أدنى) و$ 0.00280554 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 33.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00268934.

على المدى القصير، تحرك DEGO بمقدار +0.34% خلال الساعة الماضية و-12.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.02K.

معلومات سوق Dego Finance (DEGO)

القيمة السوقية $ 56.67K$ 56.67K $ 56.67K الحجم (24 ساعة) $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.67K$ 56.67K $ 56.67K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dego Finance هي $ 56.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.02K. العرض المتداول لـ DEGO يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.67K.