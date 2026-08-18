سعر Stella اليوم

السعر المباشر لمشروع Stella (ALPHA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALPHA.

يحتل Stella حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 385,608، مع عرض متداول قدره 987.00M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار -3.04% خلال الساعة الماضية و-15.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.62K.

معلومات سوق Stella (ALPHA)

القيمة السوقية $ 385.61K$ 385.61K $ 385.61K الحجم (24 ساعة) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 390.69K$ 390.69K $ 390.69K إمداد دورة التداول 987.00M 987.00M 987.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stella هي $ 385.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.62K. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 987.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 390.69K.