سعر GMT (GMT)
سعر GMT (GMT) المباشر لليوم هو USD 0.133394. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.44M. يتم تحديث سعر GMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GMT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.31M
- تغيير سعر GMT خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.62B
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خلال اليوم، كان سعر GMT مقابل USD هو $ +0.00201665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ -0.0371717454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ +0.0014973076 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ -0.0157984974375821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00201665
|+1.54%
|30 يوم
|$ -0.0371717454
|-27.86%
|60 يوم
|$ +0.0014973076
|+1.12%
|90 يوم
|$ -0.0157984974375821
|-10.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GMT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.05%
+1.54%
-31.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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