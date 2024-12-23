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سعر GMT (GMT) المباشر لليوم هو USD 0.133394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.44M . يتم تحديث سعر GMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GMT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.31M - تغيير سعر GMT خلال اليوم هو +1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.62B

أداء سعر GMT (GMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GMT مقابل USD هو $ +0.00201665 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ -0.0371717454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ +0.0014973076 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GMT مقابل USD هو $ -0.0157984974375821 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00201665 +1.54% 30 يوم $ -0.0371717454 -27.86% 60 يوم $ +0.0014973076 +1.12% 90 يوم $ -0.0157984974375821 -10.58%

تحليل سعر GMT (GMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GMT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.128871$ 0.128871 $ 0.128871 24 ساعة مرتفع $ 0.139566$ 0.139566 $ 0.139566 عالية طوال الوقت $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 تغير السعر (1 ساعة) +2.05% تغير السعر (1يوم) +1.54% تغير السعر (7 أيام) -31.31%

معلومات سوق GMT (GMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: