معلومات سعر Band (BAND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.511631 $ 0.511631 $ 0.511631 24 ساعة منخفض $ 0.55207 $ 0.55207 $ 0.55207 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.511631$ 0.511631 $ 0.511631 24 ساعة مرتفع $ 0.55207$ 0.55207 $ 0.55207 عالية طوال الوقت $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 أدنى سعر $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -1.65% تغير السعر (7 أيام) -1.65%

سعر Band (BAND) في الوقت الحقيقي هو $0.522226. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAND بين أدنى سعر $ 0.511631 وأعلى سعر $ 0.55207، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAND على الإطلاق هو $ 22.83، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.203625.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAND -0.98% على مدار الساعة الماضية، -3.01% على مدار 24 ساعة، و -1.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Band (BAND)

القيمة السوقية $ 87.16M$ 87.16M $ 87.16M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.43M$ 87.43M $ 87.43M إمداد دورة التداول 166.90M 166.90M 166.90M إجمالي العرض 167,411,926.527319 167,411,926.527319 167,411,926.527319

القيمة السوقية الحالية لـ Band هي $ 87.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAND يبلغ 166.90M، مع إجمالي عرض 167411926.527319. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.43M.