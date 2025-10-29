معلومات سعر Beta Finance (BETA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00887534 $ 0.00887534 $ 0.00887534 24 ساعة منخفض $ 0.00935465 $ 0.00935465 $ 0.00935465 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00887534$ 0.00887534 $ 0.00887534 24 ساعة مرتفع $ 0.00935465$ 0.00935465 $ 0.00935465 عالية طوال الوقت $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 أدنى سعر $ 0.00006937$ 0.00006937 $ 0.00006937 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) +24.61% تغير السعر (7 أيام) +24.61%

سعر Beta Finance (BETA) في الوقت الحقيقي هو $0.00932641. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETA بين أدنى سعر $ 0.00887534 وأعلى سعر $ 0.00935465، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETA على الإطلاق هو $ 3.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006937.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETA -0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.21% على مدار 24 ساعة، و +24.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beta Finance (BETA)

القيمة السوقية $ 9.33M$ 9.33M $ 9.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.33M$ 9.33M $ 9.33M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Beta Finance هي $ 9.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.33M.