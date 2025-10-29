سعر Beta Finance المباشر اليوم هو 0.00932641 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BETA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Beta Finance المباشر اليوم هو 0.00932641 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BETA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Beta Finance (BETA)

السعر المباشر لـ 1 BETA إلى USD:

$0.00932901
$0.00932901
+0.10%1D
مخطط أسعار Beta Finance (BETA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:34:16 (UTC+8)

معلومات سعر Beta Finance (BETA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00887534
$ 0.00887534
24 ساعة منخفض
$ 0.00935465
$ 0.00935465
24 ساعة مرتفع

$ 0.00887534
$ 0.00887534

$ 0.00935465
$ 0.00935465

$ 3.45
$ 3.45

$ 0.00006937
$ 0.00006937

-0.02%

+0.21%

+24.61%

+24.61%

سعر Beta Finance (BETA) في الوقت الحقيقي هو $0.00932641. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETA بين أدنى سعر $ 0.00887534 وأعلى سعر $ 0.00935465، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETA على الإطلاق هو $ 3.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006937.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETA -0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.21% على مدار 24 ساعة، و +24.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beta Finance (BETA)

$ 9.33M
$ 9.33M

--
--

$ 9.33M
$ 9.33M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Beta Finance هي $ 9.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.33M.

سجل سعر Beta Finance (BETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.0019130817 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.4719392544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.0070086313623300134 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.21%
30 يوم$ +0.0019130817+20.51%
60 يوم$ +0.4719392544+5,060.25%
90 يوم$ +0.0070086313623300134+302.39%

ما هو Beta Finance ( BETA )

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Beta Finance (BETA)

توقعات سعر Beta Finance (USD)

كم ستكون قيمة Beta Finance (BETA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Beta Finance (BETA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Beta Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Beta Finance!

عملة BETA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Beta Finance (BETA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Beta Finance (BETA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BETA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Beta Finance (BETA)

كم يساوي Beta Finance (BETA) اليوم؟
سعر BETA المباشر في USD هو USD 0.00932641، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BETA إلى USD الحالي؟
سعر BETA إلى USD الحالي هو $ 0.00932641. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Beta Finance ؟
القيمة السوقية لعملة BETA هي $ 9.33M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BETA؟
العرض المتداول لتوكن BETA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BETA؟
حقق BETA سعرًا قياسيًا قدره 3.45 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BETA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00006937 BETA.
ما هو حجم تداول BETA؟
حجم تداول BETA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BETA هذا العام؟
قد يرتفع BETA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BETA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:34:16 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

