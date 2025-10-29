سعر Beta Finance (BETA)
-0.02%
+0.21%
+24.61%
+24.61%
سعر Beta Finance (BETA) في الوقت الحقيقي هو $0.00932641. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETA بين أدنى سعر $ 0.00887534 وأعلى سعر $ 0.00935465، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETA على الإطلاق هو $ 3.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006937.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETA -0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.21% على مدار 24 ساعة، و +24.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Beta Finance هي $ 9.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.33M.
خلال اليوم، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.0019130817 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.4719392544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beta Finance مقابل USD هو $ +0.0070086313623300134 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.21%
|30 يوم
|$ +0.0019130817
|+20.51%
|60 يوم
|$ +0.4719392544
|+5,060.25%
|90 يوم
|$ +0.0070086313623300134
|+302.39%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
