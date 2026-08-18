سعر Hooked Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Hooked Protocol (HOOK) اليوم هو $ 0.00366083، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOOK الحالي إلى USD هو $ 0.00366083 لكل HOOK.

يحتل Hooked Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,053,403، مع عرض متداول قدره 287.75M HOOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOOK بين $ 0.00366099 (أدنى) و$ 0.00371355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00330639.

على المدى القصير، تحرك HOOK بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+6.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.48K.

معلومات سوق Hooked Protocol (HOOK)

القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M إمداد دورة التداول 287.75M 287.75M 287.75M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hooked Protocol هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.48K. العرض المتداول لـ HOOK يبلغ 287.75M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.83M.