سعر Hooked Protocol (HOOK)
السعر المباشر لمشروع Hooked Protocol (HOOK) اليوم هو $ 0.00366083، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOOK الحالي إلى USD هو $ 0.00366083 لكل HOOK.
يحتل Hooked Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,053,403، مع عرض متداول قدره 287.75M HOOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOOK بين $ 0.00366099 (أدنى) و$ 0.00371355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00330639.
على المدى القصير، تحرك HOOK بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+6.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.48K.
القيمة السوقية الحالية لـ Hooked Protocol هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.48K. العرض المتداول لـ HOOK يبلغ 287.75M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.83M.
-0.01%
-1.06%
+6.54%
+6.54%
خلال اليوم، كان سعر Hooked Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hooked Protocol مقابل USD هو $ -0.0008119109 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hooked Protocol مقابل USD هو $ -0.0016157527 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hooked Protocol مقابل USD هو $ -0.0000000053640781425 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.06%
|30 يوم
|$ -0.0008119109
|-22.17%
|60 يوم
|$ -0.0016157527
|-44.13%
|90 يوم
|$ -0.0000000053640781425
|-0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hooked Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما القيمة الحية لـ Hooked Protocol اليوم؟
اليوم، يُتداول Hooked Protocol بسعر $0.00366083، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -1.06% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.
ما مدى تقلب HOOK حالياً؟
إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.
ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Hooked Protocol اليوم؟
يحمل Hooked Protocol درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.
ما مستويات الأسعار التي تداول بها HOOK خلال اليوم؟
خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00366099 و$0.00371355. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
ما حجم التداول اليومي لـ HOOK؟
تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.
كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Hooked Protocol؟
تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ HOOK قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
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|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
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