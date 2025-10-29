سعر League of Kingdoms المباشر اليوم هو 0.106905 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LOKA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LOKA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر League of Kingdoms المباشر اليوم هو 0.106905 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LOKA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LOKA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن LOKA

معلومات سعر LOKA

الموقع الرسمي لـ LOKA

اقتصاد توكن LOKA

توقعات سعر LOKA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار League of Kingdoms

سعر League of Kingdoms (LOKA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LOKA إلى USD:

$0.106904
$0.106904$0.106904
-3.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار League of Kingdoms (LOKA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:40 (UTC+8)

معلومات سعر League of Kingdoms (LOKA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.105411
$ 0.105411$ 0.105411
24 ساعة منخفض
$ 0.115093
$ 0.115093$ 0.115093
24 ساعة مرتفع

$ 0.105411
$ 0.105411$ 0.105411

$ 0.115093
$ 0.115093$ 0.115093

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-1.01%

-3.07%

-6.80%

-6.80%

سعر League of Kingdoms (LOKA) في الوقت الحقيقي هو $0.106905. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOKA بين أدنى سعر $ 0.105411 وأعلى سعر $ 0.115093، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOKA على الإطلاق هو $ 5.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04425999.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOKA -1.01% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و -6.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق League of Kingdoms (LOKA)

$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M

--
----

$ 53.45M
$ 53.45M$ 53.45M

45.17M
45.17M 45.17M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ League of Kingdoms هي $ 4.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOKA يبلغ 45.17M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.45M.

سجل سعر League of Kingdoms (LOKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر League of Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0033957343613205 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر League of Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0302641319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر League of Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0294203415 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر League of Kingdoms مقابل USD هو $ -0.13960000129361347 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0033957343613205-3.07%
30 يوم$ -0.0302641319-28.30%
60 يوم$ -0.0294203415-27.52%
90 يوم$ -0.13960000129361347-56.63%

ما هو League of Kingdoms ( LOKA )

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر League of Kingdoms (LOKA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر League of Kingdoms (USD)

كم ستكون قيمة League of Kingdoms (LOKA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك League of Kingdoms (LOKA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة League of Kingdoms.

تحقق الآن من توقعات سعر League of Kingdoms!

عملة LOKA إلى العملات المحلية

توكنوميكس League of Kingdoms (LOKA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس League of Kingdoms (LOKA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LOKA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول League of Kingdoms (LOKA)

كم يساوي League of Kingdoms (LOKA) اليوم؟
سعر LOKA المباشر في USD هو USD 0.106905، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LOKA إلى USD الحالي؟
سعر LOKA إلى USD الحالي هو $ 0.106905. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ League of Kingdoms ؟
القيمة السوقية لعملة LOKA هي $ 4.83M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LOKA؟
العرض المتداول لتوكن LOKA هو 45.17M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LOKA؟
حقق LOKA سعرًا قياسيًا قدره 5.37 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LOKA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.04425999 LOKA.
ما هو حجم تداول LOKA؟
حجم تداول LOKA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LOKA هذا العام؟
قد يرتفع LOKA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LOKA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:40 (UTC+8)

تحديثات League of Kingdoms (LOKA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,091.97
$113,091.97$113,091.97

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.93
$4,007.93$4,007.93

-2.17%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04259
$0.04259$0.04259

-8.29%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

-2.31%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3295
$3.3295$3.3295

-13.68%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.93
$4,007.93$4,007.93

-2.17%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,091.97
$113,091.97$113,091.97

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

-2.31%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6254
$2.6254$2.6254

-0.40%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19311
$0.19311$0.19311

-3.33%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04560
$0.04560$0.04560

+2,180.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000060
$0.000000000000000000000060$0.000000000000000000000060

+445.45%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.196
$2.196$2.196

+192.80%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008824
$0.0008824$0.0008824

+91.53%