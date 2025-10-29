معلومات سعر League of Kingdoms (LOKA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.105411 $ 0.105411 $ 0.105411 24 ساعة منخفض $ 0.115093 $ 0.115093 $ 0.115093 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.105411$ 0.105411 $ 0.105411 24 ساعة مرتفع $ 0.115093$ 0.115093 $ 0.115093 عالية طوال الوقت $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 أدنى سعر $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -6.80%

سعر League of Kingdoms (LOKA) في الوقت الحقيقي هو $0.106905. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOKA بين أدنى سعر $ 0.105411 وأعلى سعر $ 0.115093، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOKA على الإطلاق هو $ 5.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04425999.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOKA -1.01% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و -6.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق League of Kingdoms (LOKA)

القيمة السوقية $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.45M$ 53.45M $ 53.45M إمداد دورة التداول 45.17M 45.17M 45.17M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ League of Kingdoms هي $ 4.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOKA يبلغ 45.17M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.45M.