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Top token Hệ sinh thái Sei Network theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Sei Network. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00072
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,170.02
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.23
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,793
-0.53%
0.00%
+1.78%
$ 420.67M
$ 2.17K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.04161
+0.10%
-0.58%
-0.86%
$ 298.38M
$ 1.48M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
+0.12%
-0.00%
-0.10%
$ 115.87M
$ 79.22K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.06728
-0.01%
-0.37%
+1.14%
$ 100.56M
$ 862.83K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,763
+0.32%
-0.00%
+15.44%
$ 63.76M
$ 89.27
12
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
13
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 46.50M
--
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.46M
$ 325.41K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.1254
+1.42%
-0.18%
+7.81%
$ 16.08M
$ 869.10K
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.76
-0.70%
-0.00%
+2.49%
$ 14.13M
$ 357.72K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.04079677
0.00%
-0.01%
-2.16%
$ 11.24M
$ 1.36M
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
+0.32%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001514
0.00%
-1.38%
-1.12%
$ 395.29K
$ 16.87B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.004
-0.69%
+0.01%
+0.30%
$ 352.95K
$ 30.75
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00211616
-0.05%
+0.03%
+11.47%
$ 311.51K
$ 3.26K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.00069607
-0.01%
+0.03%
-6.25%
$ 253.61K
$ 5.55K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010569
+0.54%
-0.01%
-1.09%
$ 106.61K
$ 291.10
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02332652
+0.12%
-0.02%
-5.58%
$ 103.94K
$ 55.81
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 43.91K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00011284
0.00%
--
+20.71%
$ 15.79K
$ 1.90
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
-3.13%
$ 13.28K
--
29
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 3.0851E-8
0.00%
-0.20%
-1.35%
$ 12.98K
--
30
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 12.57K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
+1.03%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00807
0.00%
+0.37%
+0.37%
--
$ 733.07K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.7828
-0.97%
-3.65%
-14.00%
--
$ 109.94K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Sei Network là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Sei Network đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 33 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $95.29B.
Token Hệ sinh thái Sei Network nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Sei Network được theo dõi trên MEXC, CHIPS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Sei Network trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 33 token Hệ sinh thái Sei Network, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Sei Network phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Sei Network là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Sei Network là khoảng $95.29B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Sei Network, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.