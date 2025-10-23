Thông tin giá theo USD của Stargate Bridged WETH (WETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,725.15 Cao nhất 24H $ 3,881.13 ATH $ 4,751.86 Giá thấp nhất $ 3,428.61 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) -1.03% Biến động giá (7 ngày) -4.44%

Giá thời gian thực của Stargate Bridged WETH (WETH) là $3,828.52. Trong 24 giờ qua, WETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,725.15 và cao nhất là $ 3,881.13, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WETH là $ 4,751.86, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,428.61.

Về hiệu suất ngắn hạn, WETH đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, -1.03% trong 24 giờ và -4.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stargate Bridged WETH (WETH)

Vốn hóa thị trường $ 143.01M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 143.01M Nguồn cung lưu thông 37.30K Tổng cung 37,304.65496131503

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Bridged WETH là $ 143.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WETH là 37.30K, với tổng nguồn cung là 37304.65496131503. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 143.01M.